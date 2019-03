Europeias: Projeções dão dez lugares ao PS e seis ao PSD. PAN e Aliança ficam de fora

Se as eleições europeias fossem hoje, o Partido Socialista (PS) seria o partido com mais eurodeputados eleitos. As novas projeções do Parlamento Europeu divulgadas esta sexta-feira colocam o PS à frente dos restantes partidos nacionais, com 39,2% dos votos, o que lhe permitiria eleger 10 eurodeputados. Já o PAN e o Aliança não conseguiriam reunir votos suficientes para eleger eurodeputados.

A confirmarem-se as projeções do Parlamento Europeu e tendo em conta a lista às europeias divulgada esta quinta-feira pelo partido, os socialistas seria capazes de eleger Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, André Bradford, Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Isabel Santos, Manuel Pizarro e Isabel Estrada como eurodeputados. O resultado seria um dos melhores do partido, apenas superado pelas eleições de 1999 e 2004 em que elegeram 12 deputados.

Atualmente, os socialistas contam com oito eurodeputados, o que se traduz em mais dois deputados do que nas eleições anteriores. Mas o PS não é o único a subir nas projeções. O PSD é o partido que regista uma subida mais acentuada, dos 23,4% das eleições de 2014 para 26,2%. Desta forma, o PSD conseguiria eleger 6 eurodeputados, com Paulo Rangel a liderar a lista.

O CDS é o terceiro partido no topo das intenções de voto, com 10%. Esse resultado permite-lhe eleger dois eurodeputados: o cabeça de lista Nuno Melo e Pedro Mota Soares. Nas projeções do Parlamento Europeu seguem-se o Bloco de Esquerda, com 10% das intenções de voto, que lhe permite eleger também dois eurodeputados: Marisa Matias e José Gusmão. Já a coligação PCP e PEV (CDU) elege apenas o eurodeputado João Ferreira.

A projeção revela ainda que o PAN consegue 2,7% das intenções de voto e o Aliança 1,7%. No entanto, a percentagem de votos não lhes possibilita eleger nenhum eurodeputado. O mesmo acontece com partidos como o PDR, de Marinho Pinto, o MPT, de José Inácio Faria, e outros partidos que apresentaram também candidatos a um lugar no Parlamento Europeu.

As projeções incluem ainda uma análise do cenário a nível europeu. Apesar de ser o PS que lidera a nível nacional, é o Partido Popular Europeu (PPE), onde estão incluídos o PSD e CDS, que deve continuar a ser o maior grupo parlamentar europeu, devendo eleger, de acordo com as sondagens 181 dos 705 eurodeputados. Já o grupo dos Socialistas e Democratas (S&D), onde se encontra o PS, deve eleger 135 deputados para o Parlamento Europeu.

Estas são as segundas projeções do Parlamento Europeu, tendo por sondagens nacionais realizadas até ao final de fevereiro e compiladas pela Kantar Public. As próximas eleições europeias realizam-se a 26 de maio. A assembleia europeia vai ser reduzida de 751 para 705 lugares, em resultado da saída do Reino Unido da UE, mas Portugal mantém o atual número de eurodeputados: 21.