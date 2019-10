Eurostat: Portugal regista maior subida no retalho em agosto

O volume de vendas no retalho cresceu 2,1% na zona euro e 2,5% na União Europeia em agosto, em termos homólogos, de acordo com dados revelados pelo Eurostat esta quinta-feira, 3 de outubro. Portugal cresceu 4,7% em comparação com agosto de 2018, um valor acima da média, registando ainda a maior subida mensal, 1,1% precisamente.

Em agosto, as vendas do comércio de retalho subiu 0,3% na zona euro e 0,2% na UE face a julho, acrescenta o documento do gabinete estatístico europeu. Em termos de variação mensal, a subida registada por Portugal foi seguida dos crescimentos da Estónia (1%) e da Finlândia (0,8%).

As maiores subidas face a agosto de 2018 foram registadas na Roménia (7,4%), em Malta (6,2%) e na Hungria (5,9%), tendo sido observadas baixas na Eslováquia (-3,0%) e no Luxemburgo (-1,5%).

As principais quebras observaram-se na Áustria, Eslováquia (-1,3% cada) e na Croácia (-1,1%).