Excêntrica e proibitiva: conheça a suite mais cara do mundo

A norte-americana CNN considerava o bar, desenhado por Damien Hirst, a grande atração do Palms Casino Resort em Las Vegas. A inauguração teve lugar em maio de 2018, e o espaço, decorado com tubarões embalsamados e com as pinturas denominadas ‘Spots’ deslumbram quem visita o espaço. Tudo mudou quando se soube que o hotel iria ter uma suite desenhada por Hirst.

O hotel conta com seis suites renovadas no topo do edifício apelidadas de Sky Villas, e uma destas resultou da genialidade do designer britânico e é conhecida por ‘Empathy Suite’. A suite de 836 metros quadrados custa 200 mil dólares (mais de 176 mil euros) por um mínimo de duas noites, mas para compensar o preço pago pode desfrutar de uma suite de dois pisos onde estão disponíveis dois quartos. O preço das outras suites renovadas estão entre 25 mil dólares (22 mil euros) e 40 mil dólares (35 mil euros) por noite.