“Falar Direito”. “Falta às pessoas a capacidade de se colocarem no lugar dos visados”, realça Rui Patrício sobre Rui Pinto

Na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, o advogado da Morais Leitão, Rui Patrício, abordou o tema da informação obtida de forma ilícita por parte do hacker Rui Pinto.

Podem este tipo de situações virar-se contra as pessoas comuns que podem ver os seus direitos postos em causa? “Diz-me a experiência de quase 27 anos de advogado que as pessoas, quando são colocadas nessa posição, começam a ver as coisas de uma forma diferente”.

Recorde-se que o advogado Rui Patrício é um dos signatários da carta do Fórum Penal a pedir para que o hacker não seja ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito do Novo Banco.