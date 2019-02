Faturação da Servilusa aumenta 17% para 27 milhões em 2018

A faturação da Servilusa aumentou 17% para 27 milhões de euros no ano passado, face aos 23 milhões de euros obtidos em 2017, de acordo com um comunicado da empresa, enviado à Lusa.

A Servilusa avançou ainda que, nos 18 anos de atividade que já acumula, o volume de negócios cresceu 145%.

“Nestes 18 anos, a Servilusa registou um crescimento de atividade e de estrutura, incorporou novas agências e ultrapassou em 2018 os seis mil e duzentos funerais por ano”, referiu a empresa na mesma nota.

Em 2001, quando a empresa foi fundada, com a fusão das sociedades funerárias SCI e EuroStewart, empregava “cerca de 180 colaboradores, 35 dos quais ainda integram os quadros da Servilusa, que conta, atualmente, com 300 trabalhadores e um total de 63 lojas em Portugal”, salientam no comunicado.

Entre as apostas da empresa nos últimos 18 anos está a sustentabilidade ambiental. Desde 2006 “todos os funerais com materiais Servilusa (mais de 70 mil) foram realizados com materiais que não afetam o ambiente, contribuindo assim para uma diminuição da pegada ecológica”, garantiu o grupo.

A empresa contabiliza, em formação, 13 mil horas em 2018, mais 18% que em 2017 em temas de áreas técnicas dos serviços funerários e na área comportamental, de acordo com o comunicado.

A Servilusa é detida pelo grupo de serviços funerários Mémora, “cujo capital pertence maioritariamente ao Ontario Teachers’ Pension Plan, OTPP, plano de pensões dos profissionais de educação de Ontário com sede em Toronto, que abrange 318 mil professores canadianos”, recordou a Servilusa.