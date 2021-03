FC Porto dispara 7% em bolsa depois de eliminar Juventus

As ações da SAD do FC Porto disparam 7,86% esta quarta-feira, 10 de março. As ações atingiram os 0,7550 cêntimos no índice geral da bolsa de Lisboa.

O disparo teve lugar na primeira sessão após os dragões terem ido a Turim eliminar a “vecchia signora” na Liga dos Campeões, equipa onde alinha o capitão da seleção das quinas, Cristiano Ronaldo.

Apesar de ter perdido por 2-3 em Itália (4-4 nos dois jogos), os azuis e brancos apuraram-se por terem marcado mais golos fora.

No total, foram negociadas 2.010 ações nesta sessão. No espaço de um ano, a ação do FC Porto recuou 9,09%.

A equipa orientada por Sérgio Conceição apurou-se assim para os quartos de final da Liga dos Campeões.