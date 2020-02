FCT Nova aplica Inteligência Artificial para analisar incêndios urbanos

A FCT Nova – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa apresentou, na sede da Autoridade Nacional Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o projeto de investigação AI-4-MUFF, com a missão de analisar o fenómeno dos incêndios urbanos através da Inteligência Artificial (IA) e metodologias da ciência dos dados.

O Sistema de Apoio à Decisão Estratégica ao Combate dos Fogos Urbanos, que vai ser desenvolvido pela equipa de investigadores do AI-4-MUFF, propõe uma ferramenta baseada somente em evidências empíricas, através da aplicação de técnicas de machine learning, e na interligação do modelo de otimização multi-objetivo e do ambiente de simulação baseado em agentes (agent-based model simulation).

O protótipo do Sistema de Apoio à Decisão Estratégica ao Combate dos Fogos Urbanos vai ser testado em ambiente real.