Fenprof acusa António Costa de “ato de chantagem”

“Classifico com uma só palavra aquilo que acabei de ouvir: foi um exercício de um ato de chantagem”, declarou Mário Nogueira.

O líder da Fenprof falava em Ponta Delgada, nos Açores, onde participou numa conferência, de que se ausentou momentaneamente para assistir via televisão – ladeado pelo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos – à comunicação ao país do chefe do Governo.

Mário Nogueira sustentou que “foi sob chantagem” que os professores passaram “mais de ano e meio a reunir-se com o Governo sobre esta matéria”, e neste tempo, “manifestando um elevadíssimo profissionalismo”, foi conseguido baixar o insucesso escolar, entre outros aspetos positivos.

“O prémio que o Governo de António Costa, do PS, tem para os professores do continente é discriminá-los da generalidade da Função Pública no país e dos seus colegas na Madeira e dos Açores”, prosseguiu o sindicalista.

Mário Nogueira afirmou que, em reunião com os professores, estes bateram o pé e disseram que o seu tempo de trabalho é “um tempo que não está à venda e que não está para ser apagado fosse na totalidade ou em parte”. “Os professores estão satisfeitos com o que aconteceu ontem porque resulta de um ato de justiça, reconhecer o seu tempo de trabalho”, continuou nas declarações.

O secretário-geral da Fenprof sublinhou que os professores “não exigem nada que seja imoral ou que vá além do que são as posses de um país que paga milhares de milhões para os bancos”. Revelou ainda que estiveram sempre abertos ao diálogo e que “se alguém foi intransigentes foram os governantes”.

Assumiu ainda que não exigiriam retroativos, mas sim “pagamentos de uma vez, aceitando faseamentos e impactos que não sejam só na carreira mas também na aposentação. Nós só não aceitamos que alguém meta a mão ao tempo dos professores e apague aquilo que é parte da sua vida profissional”, continuou Mário Nogueira.

O primeiro-ministro afirmou hoje que comunicou ao Presidente da República que o Governo demitir-se-á caso a contabilização total do tempo de serviço congelado dos professores seja aprovada em votação final global.

“Ao Governo cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e a credibilidade externa do país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] e o presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues] que, a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão”, declarou António Costa.

Esta advertência foi feita pelo chefe do governo numa declaração ao país, depois de ter estado reunido cerca de 40 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da crise política aberta com a aprovação pelo parlamento, com o voto contra apenas do PS, da recuperação do tempo total de serviço dos professores no período em que houve congelamento de progressões.