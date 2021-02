Fernando Medina visita restaurantes no dia em que abrem candidaturas para 2º programa de apoio a fundo perdido da CML

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, vai visitar alguns restaurantes e reunir-se com os donos, no dia em que abrem as candidaturas para o segundo programa de apoio a fundo perdido da CML.

Na segunda-feira, 1 de março, Fernando Medina vai visitar e reunir-se “com donos de restaurantes de Campo de Ourique”, entre estes estará o chef de cozinha Vítor Sobral, segundo comunicado da CML No mesmo dia, abrem as candidaturas ao segundo programa de apoio a fundo perdido da CML aos restaurantes e comércio da cidade, que envolvem mais 20 milhões de euros”.

Na missiva, a CML aponta que até ao momento “já transferiu 16,1 milhões de euros a fundo perdido aos lojistas, restaurantes e agentes culturais da cidade, na primeira fase do programa Lisboa Protege, apoios esses agora alargados com mais 20 milhões de euros a novas atividades e a empresas com faturação até 1 milhão de euros”.

A visita de Fernando Medina também acontece num momento em que as eleições autárquicas começam a ser comentadas e alguns candidatos surgem. Em Lisboa, Carlos Moedas será o candidato apoiado pelo PSD e CDS e possivelmente pela Iniciativa Liberal. A candidatura foi anunciada na quinta-feira, 25 de fevereiro.