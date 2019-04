Fórum Económico do Funchal debate reabilitação urbana e competitividade, esta sexta-feira

O Jornal Económico (JE), o Económico Madeira (EM) e a Câmara Municipal do Funchal promovem esta sexta-feira, 5 de abril, o primeiro Fórum Económico do Funchal. Em debate, nesta conferência que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, estarão temas como a reabilitação urbana, o futuro do turismo e a competitividade fiscal.

Entre os oradores estarão o advogado e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rogério Fernandes Ferreira, a economista Vera Gouveia Barros, Abel Mascarenhas (presidente do IFFRU 2020), Ana Gomes (Cushman & Wakefield), Roberto Figueira (BDO Madeira), Rui Botto (BPI), Cristina Pedra (Gestlider) e Duarte Caldeira (Porto Bay), entre outros especialistas, dirigentes e líderes do setor empresarial.

A abertura do evento estará a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, ao passo que o presidente Paulo Cafôfo fará o encerramento. Veja aqui o programa completo do Fórum, que poderá ser acompanhado em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico, a partir das 9h30 de sexta-feira.