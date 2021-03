França limita vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 55 anos

A França anunciou, esta sexta-feira, que apenas pessoas com 55 anos ou mais devem receber a vacina da AstraZeneca contra aCovid-19, um dia depois de a agência europeia do medicamento ter declarado a vacina “segura e eficaz” para todas as faixas etárias, segundo o “The Guardian”.

Enquanto são movidos esforços para convencer os cidadãos da segurança da vacina, o regulador de saúde francês decidiu que o uso da vacina deveria ser retomado “sem demora”, mas restringiu a administração da AstraZeneca às pessoas com mais de 55 anos até que existissem mais informações. A França estava entre mais de uma dúzia de Estados da UE que suspenderam a administração da vacina nesta semana.

A hesitação contínua em torno da vacina da AstraZeneca, administrada a 7 milhões de pessoas na Europa e 11 milhões no Reino Unido, surge depois de vários países europeus inicialmente terem decidido que a vacina devia ser usada apenas em pessoas com menos de 65 anos por causa da falta de dados.

A França junta-se assim à Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Portugal, Lituânia, Letônia, Eslovênia que na quinta-feira revelaram a retoma da vacina após três dias de suspensão, que as autoridades justificaram ter sido decidido por muita cautela e para manter a confiança na AstraZeneca. No entanto, muitos especialistas acreditam que as suspensões possam ter o efeito oposto, minando a confiança do público na injeção, atrasando ainda mais o já lento programa de vacinação do continente e, com vários países entrando agora em uma terceira onda da pandemia, custando vidas.