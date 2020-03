Futebol, desportos motorizados ou Jogos Olímpicos. Coronavírus paralisa mundo do desporto

O coronavírus tem dominado a atualidade mundial tendo já vitimado mais de três mil pessoas em todo o mundo, estando infetados perto de 40 mil cidadãos, num total de casos que já ultrapassa os 90 mil. Eventos de vários setores da sociedade têm vindo a ser cancelados ou adiados e nem o desporto tem conseguido escapar a este surto.

Em Portugal, ainda não existem eventos desportivos adiados, mas a confirmação dos primeiros dois casos de coronavírus confirmados na segunda-feira, já levaram as autoridades desportivas a deixar o alerta de que tal medida poderá vir a ser implementada, bem como a realização de jogos à porta fechada. Um cenário bem diferente acontece no resto do mundo, nomeadamente em Itália, onde vários jogos do campeonato de futebol têm vindo a ser adiados.

Com 52 mortes confirmadas, o coronavírus atingiu principalmente a região do país transalpino e que adiou vários jogos das duas últimas jornadas, entre os quais o Juventus – Inter. De resto, a Federação Italiana de Futebol já fez saber que até ao próximo domingo, dia 8 de março não serão realizados quaisquer encontros de todas as divisões.

Ainda no futebol, os encontros da liga dos campeões asiáticos envolvendo os clubes chineses do Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua e Shanghai SIPG orientado pelo português Vitor Pereira, foram adiados. De resto, a Associação Chinesa de Futebol já adiou todos os jogos do campeonato, situação que acontece também na Coreia do Sul, com o início da nova época a ser adiada.

No râguebi, a União Irlandesa adiou a partida do torneio das Seis Nações frente à Itália que estava agendado para o próximo sábado, dia de março e que seria jogado em Dublin. Passando, para o badminton, dois torneios de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio foram cancelados. O primeiro teria início esta terça-feira e seria jogado até dia 8 de março, em Mülheim, na Alemanha e o segundo entre os dias 26 e 29 de março, na cidade de Cracóvia, na Polónia.

No atletismo, o campeonato mundial de pista coberta em Nanjing, na China entre os dias 13 e 15 de março foi adiado para 2021. Nos desportos motorizados, o grande prémio de Shanghai em Fórmula 1 marcado para 19 de abril foi adiado pela FIA, que tenta encontrar uma nova data para que a corrida aconteça ainda este ano. Na Fórmula E, a etapa na ilha chinesa de Hainan agendada para 21 de março foi cancelada. Já no Moto GP, o grande prémio do Catar, marcado para domingo 8 de março foi cancelado, enquanto a prova na Tailândia agendada para 22 de março foi adiada.

No ténis, o challenger de Bergamo, em Itália, que deveria ter sido realizado na última semana de fevereiro, foi também cancelado. Na Taça Davis, a equipa masculina da China não irá viajar para a Roménia para jogar os playoffs entre 6 e 7 de março. Já o torneio feminino de Xi’an, na China, programado para de 13 a 19 de abril foi também cancelado. Na vertente de ténis de mesa, o campeonato do mundo que seria realizado em Busan na Coreia do Sul de 22 a 29 de março, foi adiado provisoriamente para 21 e 28 de junho.

Na natação, quer o torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos, como o campeonato chinês que estavam marcados para os dias 28 de março a 4 de abril, foram adiados para 10 a 16 de maio. No ciclismo, a clássica Milão-Sanremo marcada para o próximo dia 22 de março pode estar também em risco.

Também os Jogos Olímpicos de Tóquio correm o risco de vir a ser cancelados, algo que poderá também aplicar-se ao próprio campeonato da Europa de futebol, que irá ser disputado em várias cidades em todo o continente.