Galp dá gás à praça portuguesa que acompanha tendência europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,13%, para 5.282,58 pontos, esta quarta-feira, acompanhando a tendência das principais congéneres europeias.

Em Lisboa, a petrolífera Galp lidera os ganhos ao valorizar 0,77%, para 14,4 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva acompanha o avanço da matéria-prima nos mercados internacionais, que continua a ser impulsionada pela redução da oferta e pela perspetiva de que o conflito na Líbia provoque perturbações no fornecimento daquele país – em Londres, o Brent soma 0,33%, para 70,84 dólares, enquanto em Nova Iorque o WTI avança 0,50%, para 64,30 dólares.

A contribuir para que a praça portuguesa negoceia em terreno positivo estão os títulos da Mota-Engil (0,18%), da Jerónimo Martins (0,30%), dos CTT (0,46%) e BCP (0,25%).

A travar o PSI 20 estão as quedas das empresas do setor da pasta e papel: Sempapa e Navigator. A Semapa recua 0,28%, para 14,5 euros. Já a Navigator desce 0,19%, um dia depois de ter anunciado a aprovação, em assembleia geral de acionistas, o prémio de 23 milhões de euros a distribuir pelos trabalhadores e 200 milhões em dividendos relacionados com as contas de 2018. O dividendo mantém-se inalterado face a 2018 e representa um dividendo-yield de 7%.

Entre as principais congéneres, o sentimento é positivo, embora a sessão seja marcada por novos desenvolvimentos quanto à saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit “parece definido para ser adiado até um ano”, comentou o MTrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Esta quarta-feira, o Conselho Europeu reúne por causa do Brexit, sendo que o presidente do organismo, Donald Tusk, já rejeitou a proposta de pedido de um breve adiamento para o Brexit, referindo que tal criaria uma “série de extensões curtas e cimeiras de emergência, criando novas datas precipitadas.” A Bloomberg refere que os líderes deverão finalizar hoje a duração da extensão do Brexit.

[Dados das 8h36]