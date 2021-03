Galp dispara mais de 4% na bolsa de Lisboa a meio da sessão

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,94% para 4.692,32 pontos no meio da sessão desta sexta-feira, 5 de março. No índice lisboeta, a Galp encontra-se em destaque ao valorizar 4,24% para 10,42 euros e a EDP Renováveis sobe 2,33% para 16,72 euros.

A subida do preço das ações da Galp pode ser explicada pela decisão na reunião da OPEP+ em que a Arábia Saudita decidiu manter o corte de um milhão de barris de petróleo diários durante o mês de abril, enquanto a Rússia decidiu aumentar a produção em 130 mil barris diários. A decisão da Arábia Saudita foi fortemente elogiada “pela extensão do adicional ajustes voluntários de um milhão de barris para o mês de abril de 2021, exemplificando a sua liderança e demonstrando a abordagem flexível e preventiva”, apontou a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em comunicado ao dia de ontem.

“Os ministros elogiaram a Arábia Saudita pela extensão do adicional ajustes voluntários de um milhão de barris para o mês de abril de 2021, exemplificando a sua liderança e demonstrando a abordagem flexível e preventiva”, disse em comunicado a Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que com outros produtores liderados pela Rússia formam a OPEP+.

A Arábia Saudita vai manter em abril o corte voluntário de um milhão de barris de petróleo por dia, mas a Rússia vai poder aumentar a produção em 130 mil barris diários, segundo as decisões tomadas na reunião da OPEP+ esta quinta-feira.

Além destas duas empresas, a Sonae cresce 1,41% para 0,69 euros, a Novabase sobe 1,13% para 3,58 euros e o BCP valoriza 1,11% para 0,12 euros. A EDP sobe 0,20% para 4,52 euros.

No sentido contrário, a Semapa desvaloriza 0,50% para 11,84 euros, a Ramada desce 0,42% para 4,75 euros, a Corticeira Amorim desvaloriza 0,36% para 10,98 euros e a Ibersol deprecia 0,33% para 5,98 euros.

A Pharol permanece inalterada com as ações avaliadas em 0,12 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo, com Lisboa e Londres a destacarem-se pela positiva. Frankfurt está a desvalorizar 0,55% e Paris perde 0,33%. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,06%. Londres soma 0,34% e Itália perde 0,01%. O Euro Stoxx segue a decrescer 0,35% para 3.691,85 pontos.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 2,33% para os 65,32 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 2,59% para os 68,47 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,20% face ao dólar, para 1,1942 dólares, e a libra esterlina deprecia 0,48% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3828 dólares.