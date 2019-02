Gestmin passa a designar-se Grupo Manuel Champalimaud SGPS

A Gestmin SGPS, holding de empresas de Manuel Champalimaud, alterou a sua denominação social para Manuel Champalimaud SGPS. A alteração de identidade coincide com mudança de instalações.

No ano em que celebra o seu 15º aniversário, a Gestmin apresenta uma nova identidade corporativa.

A alteração da identidade visual, coincide com a alteração de sede e mudança para um edifício totalmente recuperado pelo atelier de Frederico Valsassina, localizado no Saldanha, em Lisboa.

Para o fundador do Grupo, Manuel Champalimaud, o novo nome simboliza um compromisso. “Um compromisso com o passado, com o presente, mas com os olhos postos no futuro. “Foi uma decisão muito pensada e tomada em conjunto por todos os acionistas”.

Em comunicado o grupo liderado por Manuel Champalimaud, que tem cerca de 12% dos CTT (e é o maior acionista), e empresas como a GNL e a OZ Energia, explica que este “rebranding” traduz o reforço “do compromisso com a missão e valores que definem este grupo familiar português como uma referência na economia nacional”.

“Acreditamos que um projecto empresarial com este perfil tem que se afirmar publicamente não só através dos seus resultados económicos mas também do seu posicionamento enquanto empresa familiar, empenhada em dar continuidade a um legado, transmitindo-o através das futuras gerações”, afirma Manuel Champalimaud em comunicado.

A holding de Manuel Champalimaud é um grupo de capital nacional com interesses em diferentes áreas de negócio, que passam pela Energia, Indústria de Moldes e Plásticos, Logística Alimentar, Agro-indústria e Turismo.

Das unidades de negócio que integram o Grupo Manuel Champalimaud destaca-se a OZ Energia, o Grupo GLN, a Silos Leixões, a Agrícola São Barão, a Sogolfe e a Sogestão.

O rebranding da marca, da autoria da “Younik, Think for action”, combina tipografia e elementos gráficos de alusão ao conceito de árvore de família, inspirado no legado e na prosperidade, explica a empresa.

“Com um importante portfólio de activos financeiros e industriais, o Grupo Manuel Champalimaud define-se por uma gestão a longo prazo, apostando na inovação e no crescimento sustentável.