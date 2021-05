Governo admite “risco mais significativo que há duas semanas”. Quatro concelhos avançam para situação de alerta

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assumiu, esta quinta-feira, existir um “risco mais significativo do que há duas semanas” devido ao número de casos de Covid-19. Assim, quatro concelhos avançaram para situação de alerta, entre estes Lisboa.

“Tínhamos no período inicial do desconfinamento um nível de incidência de 118,49 e temos neste momento nível de incidência de 54.4 no que diz respeito à velocidade de transmissão tínhamos um valor do r a 9 de março de 0,78 e temos a 26 de maio de 1,07”, recordou Mariana Vieira da Silva, acrescentando que atualmente existe um “risco mais significativo do que há duas semanas”.

Assim, segundo o Governo “recuam face ao nível de confinamento em que estavam os concelhos Arganil e Golegã, ficam na situação onde estavam Montalegre e Odemira e avança para as regras do resto do país um concelho, no caso Lamego”.

Mariana Vieira da Silva referiu que “274 concelhos de território nacional têm hoje as mesmas regras”. “Seis concelhos recuperaram de situações de alerta: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Oliveira do hospital e Santa Combadão. Continuam numa situação de Alerta Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva e acrescem a estes concelhos Chamusca, Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra”, completou a governante.

Os dados da Direção Geral de Saúde das últimas semana apontam para um aumento de casos. Esta quinta-feira a DGS referiu que Portugal conta com um total de 847.006 casos confirmados de Covid-19, mais 572 face ao dia anterior. O número de vítimas mortais do novo coronavírus permaneceu nos 17.022, dado não terem sido registadas vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A incidência a nível nacional é de 57,8 casos de infeção por Covid-19 por cada 100 mil habitantes e em Portugal Continental de 54,4 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Rt a nível nacional está em 1,07 e em Portugal Continental é de 1,07.

Em comparação com a semana passada, na quinta-feira Portugal registava mais 451 face ao dia anterior e uma morte. A incidência a nível nacional era de 51,4 casos de infeção por Covid-19 por cada 100 mil habitantes e em Portugal Continental era de 48,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Rt a nível nacional estava em 1.02 e em Portugal Continental em 1.01.