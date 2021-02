Governo agradece ajuda luxemburguesa numa altura de ainda “grande pressão” nos hospitais

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde agradeceu esta terça-feira a ajuda luxemburguesa e o esforço dos profissionais de saúde portugueses na luta à Covid-19, numa altura em que, apesar da “grande pressão” que ainda se faz sentir nos serviços de saúde nacionais, esta “parece estar a descer”.

António Lacerda Sales aproveitou a cerimónia que marcou a chegada de dois médicos e dois enfermeiros do Luxemburgo ao Hospital do Espírito Santo, em Évora, para exemplificar o reforço que foi feito no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

“O grande esforço que o Governo tem feito naquilo que é o reforço das unidades de cuidados intensivos tem aqui um bom exemplo em Évora”, argumentou o secretário de Estado, que destacou o aumento de cinco camas de cuidados intensivos para 23, divididas em 19 para doentes Covid e outras quatro para não-Covid.

No entanto, este “esforço que os serviços fazem não é a solução”, alertou, defendendo que o verdadeiro combate à doença se faz através do cumprimento individual e coletivo das regras de distanciamento social e higiene respiratória, que permitem evitar contágios. Entretanto, o apoio internacional serve para “aliviar o cansaço natural dos nossos profissionais de saúde”, que começam a acusar a “sobrecarga”.

“No ano passado contratamos 48 médicos intensivistas e este ano contrataremos cerca de 47”, reforçou Lacerda Sales, em declarações à imprensa, e assinalou ainda o esforço feito na compra de ventiladores, um equipamento muito falado no início do combate à pandemia gerada pelo novo coronavírus.