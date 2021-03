Governo anuncia investimento de sete mil milhões de euros na floresta para combater incêndios

“É um investimento em equipamento de combate a incêndios e de prevenção, mas é sobretudo um investimento de transformação estrutural da nossa floresta, que significa evitar a monocultura, criar um mosaico da paisagem, onde temos árvores de crescimento rápido e autóctones”, referiu António Costa, naquele município do distrito de Coimbra.

O líder do Governo – que hoje presidiu à apresentação de uma bolsa de maquinaria para gestão de fogo rural – salientou que a floresta tem de ser de novo uma fonte de riqueza que permita repovoar a região do interior do país e referiu que o investimento previsto até ao final da década “estima criar 60 mil postos de trabalho”.