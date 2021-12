Governo aprova empréstimos participativos para financiamento das empresas

O Governo aprovou um novo regime jurídico dos empréstimos participativos através do Conselho de Ministros. Este decreto-lei mostra um novo tipo de instrumento de financiamento ao dispor das empresas nacionais.

“Foi aprovado o decreto-lei que aprova o regime jurídico dos empréstimos participativos, uma figura inovadora no regime nacional, que estabelece que a remuneração corresponde a uma participação nos resultados do mutuário e atribui ao mutuário o direito de conversão dos créditos em capital, verificadas as condições previstas na lei e no contrato de empréstimo”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

“Face à necessidade de promover a capitalização das empresas aumentando o seu nível de capitais próprios, um instrumento de quase-capital é muito relevante, atendendo à possibilidade de ser contabilizado, total ou parcialmente, como capital próprio”, indica o Executivo.

O ministro já tinha anunciado a introdução deste novo instrumento que visa apoiar a retoma das empresas. Este regime pretende minimizar o impacto da pandemia no tecido empresarial, dado que este se tornou dependente do financiamento da banca desde março de 2020.