Governo britânico diz que ainda é “muito cedo” para falar em férias e viagens

É no inverno que muitos cidadãos escolhem o destino onde vão passar as férias de verão, mas o ministro responsável pelo programa de vacinação no Reino Unido está a desaconselhar os britânicos na marcação de férias, revelando que é “demasiado cedo”, aponta a “Reuters”.

“Acho que é demasiado cedo”, sustentou Nadhim Zahawi, o ministro britânico responsável pelo programa de vacinação contra a Covid-19. “Estão 37 mil pessoas internadas nos hospitais com Covid, ainda é muito cedo para especularmos sobre o verão”, garantiu o ministro à “Sky News”.

Zahawi afirmou que os cidadãos britânicos não devem pensar agora em marcar as férias de verão, sendo demasiado cedo e também por vários destinos estarem na lista proibida. Joss Croft, diretor-executivo da UKinbound, que representa o sector do turismo, tem esperanças de que seja possível viajar para alguns países “porque, francamente, o turismo já foi dizimado e esta é a última coisa de que precisamos”, apontou Croft, abordando a possibilidade da extensão das medidas de restrição até ao verão.

De relembrar que durante um período no verão, o Reino Unido encerrou a fronteira aérea que mantinha aberta com Portugal devido ao aumento de casos. Devido às novas variantes, o Reino Unido proibiu, a 15 de janeiro, as viagens provenientes de Portugal, com exceção dos camionistas, que continuam a viajar para o país.

Uma medida que deve ser anunciada esta terça-feira, 26 de janeiro, pelo governo britânico diz respeito à realização de quarentena de dez dias em hotéis para cidadãos que cheguem ao país. Esta opção, segundo Nadhim Zahawi, pretende impedir que novas variantes do vírus entrem no país, diminuindo o efeito imunizante da vacina.

“O governo está a analisar a política de quarentena em hotéis, e posteriormente faremos um anúncio sobre esta matéria de forma apropriada”, disse o responsável pelo plano de vacinação no Reino Unido.

Inicialmente, este programa de quarentena estará reservado a cidadãos britânicos que regressem de países como África do Sul, Brasil e Portugal, devido às variantes do vírus e ao aumento de novos casos. Outra opção em análise pelo governo de Boris Johnson é que os turistas que viajam para o Reino Unido procedam à mesma quarentena de dez dias, mas esta deve ser paga pelos viajantes.

Atualmente, o Reino Unido conta com a quinta pior taxa de mortalidade, com 98.531 pessoas a morrer 28 dias após testarem positivo.

A indústria das viagens já avisou que deverá ser difícil encontrar quartos de hotel para todas as pessoas que cheguem ao país, visto existirem perto de dez mil camas de hotel disponíveis perto do aeroporto de Heathrow, o único aeroporto que está a receber voos.