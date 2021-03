Governo defende que confinamento foi eficaz para travar pandemia: “Os resultados estão aí. Vamos continuar”

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, enalteceu os bons resultados do confinamento na redução do contágios, durante debate sobre renovação do estado de emergência. Por sua vez, o Partido Socialista (PS) enalteceu a importância do regime.

“Foi possível reduzir-se de uma situação em que tínhamos mais de 7 mil casos por dia no dia 31 de janeiro para menos de 5 centenas no final deste período”, sublinhou Eduardo Cabrita destacando também a evolução nos cuidados intensivos, a vacinação de bombeiros e profissionais de segurança. “Em tempos terríveis tivemos unidos e no caminho certo, os resultados estão aí, vamos continuar”, pediu.

Por sua vez, Maria Antónia de Almeida, deputada do PS, apontou a importância do estado de emergência. “Vamos renovar o 14º estado de emergência porque precisamos dele”, assegurou. “Os responsáveis políticos de todos o mundo devem compreender que qualquer resposta para ser estrutural e globalmente efetiva tem de assentar em informação cientifica”, sublinhou.

Segundo a deputada do PS, o estado de emergência tem conseguido “equilibrar dicotomia entre liberdade e responsabilidade”, apesar de assumir que “a nossa liberdade individual teve de ceder imperiosamente à liberdade coletiva”.