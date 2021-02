Governo não altera medidas do estado de emergência. Plano de desconfinamento apresentado a 11 de março

O governo decidiu manter sem qualquer alteração as medidas em vigor no estado de emergência. O anúncio foi feito esta sexta-feira, 26 de fevereiro, por António Costa, que apresentou duas razões para a manutenção desta decisão.

“A primeira é que as medidas adotadas têm continuado a produzir os efeitos desejados no controle da pandemia. Isso é desde logo evidenciado pela redução e estabilização do factor de transmissibilidade da doença e uma continuição numa evolução positiva na diminuição de novos casos por dia, que tem continuado a ter uma descida bastante acentuada”, explicou o primeiro-ministro.

