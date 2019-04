Governo quer investir 2,2 mil milhões de euros em ferrovia e metro até 2023

O Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo esta segunda-feira projeta investimento de 2,26 mil milhões de euros em ferrovia, expansão dos metropolitanos de Lisboa e Porto e em material circulante até 2023.

No documento apresentado ao Parlamento e a Bruxelas, o Governo sublinhou que a retoma do investimento público desde 2016 tem apresentado uma evolução consistente, evidenciada por crescimentos

anuais acima de 10%.

“Para o período 2019 a 2023 projeta-se que se mantenha esta dinâmica de crescimento elevado do investimento público. Esta previsão é explicada, em parte, pela execução de um pacote alargado de investimentos estruturantes,

nomeadamente na área dos transportes e da saúde, e pela fase mais intensa da execução dos fundos europeus, cujo pico de utilização se atinge em 2022”, salientou o Executivo.

No global, prevê-se que o investimento público cresça de 4.382 milhões de euros em 2019, para

6.343 milhões de euros em 2023, concretizando-se, ao longo do período, uma taxa média anual de crescimento de 10%. Até 2023, estima-se que o investimento em grandes projetos estruturantes atinja os 5,8 mil milhões de euros, incluindo financiamento por fundos europeus.

Na área dos transportes, “destacam-se alguns dos principais investimentos da Ferrovia 2020, no

montante de cerca de 1.370 milhões de euros, entre 2018 e 2023, já em execução ou com candidatura europeia aprovada”, enquanto o Governo promete manter a aposta na promoção dos transportes públicos urbanos, “encontrando-se já aprovados 597 milhões de euros para, entre 2019 e 2023, se proceder à expansão das linhas dos metropolitanos de Lisboa e do Porto e para o novo sistema de mobilidade do Mondego”.

“Para além do investimento na infraestrutura ferroviária e de metropolitano, é de destacar a aquisição de material

circulante, numa dimensão sem precedentes nas duas últimas décadas, período durante o qual praticamente não foi

efetuado investimento nesta área”, sublinhou o Governo, adiantando que encontram-se em curso diversos processos de contratação tendo em vista a aquisição de material circulante por parte da CP, dos Metros de Lisboa e do Porto e da Transtejo, num investimento que ascende a 450 milhões de euros, dos quais 369 milhões de euros serão investidos até 2023.