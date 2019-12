Governo quer que Portugal se mantenha um dos dez maiores exportadores mundiais de vinho

A ministra da Agricultura afirmou esta quarta-feira que pretende dar continuidade ao percurso do setor vitícola nacional, que tem evoluído e é hoje um importante embaixador de Portugal no estrangeiro.

“O setor tem sabido corresponder à procura e afirmar-se num mercado global que, a par das oportunidades, acarreta também muitos desafios. Portugal encontra-se no Top 10 dos exportadores mundiais”, disse Maria do Céu Albuquerque, no Fórum Anual Vinhos de Portugal, que se realizou nas Caldas da Rainha.

A governante diz que os vinhos portugueses não estagnaram e procuraram, ao longo do tempo, estar sempre “na linha da frente na resposta aos mais diversos desafios”. “Testou, adaptou, criou e cresceu – uma receita bem conseguida que, certamente, será para manter”, referiu a ministra, no mesmo encontro.

A responsável pela pasta da Agricultura explicou ainda que o país incluiu o apoio à promoção em países terceiros no PNA (Programa Nacional de Apoio) ao Setor Vitivinícola – cujas taxas de execução anuais são de cerca de 100% da dotação total atribuída a Portugal – e revelou que, para 2020, já estão a decorrer dois concursos: um de auxílio à promoção em países terceiro e um de auxílio à promoção no mercado interno (Portugal e União Europeia).

Na opinião de Maria do Céu Albuquerque é possível “reconhecer a relevância da promoção no reforço e na manutenção da notoriedade em mercados externos e, consequentemente, como forma de gerar valor para os nossos vinhos”.