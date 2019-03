Governo vai pagar viagens de regresso a Portugal a emigrantes e descendentes

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, no âmbito do “Programa Regressar”, o apoio ao regresso a Portugal de trabalhadores portugueses que tenham emigrado, bem como dos seus descendentes.

Desta forma, esta resolução irá “permitir a criação de incentivos que reduzam os custos do regresso a Portugal e que facilitem a transição profissional e geográfica para os trabalhadores e para os seus agregados familiares. Ao mesmo tempo, reforça as condições para a criação de emprego, para o aumento do investimento e para combater o envelhecimento demográfico”, esclarece o Governo em comunicado.

No entender do Executivo, “o Governo dá, assim, continuidade à política de valorização dos portugueses que estão deslocados pelo mundo, mediante a adoção de medidas que visam valorizar o potencial das suas qualificações, dos seus percursos e da ligação que mantêm com Portugal”.