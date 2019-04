Grupo Concept quer abrir pelo menos mais 30 clínicas em 2019

O português Grupo Concept, que integra duas marcas especialistas em clínicas de estética, saúde e bem-estar -BodyConcept e DepilConcept – revelou ao Jornal Económico que a sua receita total cresceu quase 30%, para um valor global acima dos 12,3 milhões de euros, em 2018, o que levou o grupo a reclamar o estatuto de líder nacional no setor.

A faturação global do grupo segue a tendência de crescimento registadas nos anos de 2016 e 2017, quando a faturação ascendeu aos 9,1 milhões de euros e 9,6 milhões de euros, respetivamente, e correaponde a um período de crescimento no número de unidades em Portugal e no estrangeiro (12 novos espaços ao todo em 2018) e uma fase de aumento em mais de 40% no número de postos de trabalho – o Grupo Concept emprega 400 pessoas atualmente.

Em entrevista ao Jornal Económico, o administrador do Grupo Concept Alexandre Lourenço falou sobre aquele que foi “o melhor ano de sempre do grupo”, do cenário atual do setor das clínicas de estética, saúde e bem-estar e indicou os objetivos para 2019. Nas entrelinhas, aludiu à necessidade de criar mais regras nesta área de atividade.

Que balanço faz do ano de 2018? Que objetivos foram cumpridos e que objetivos ficaram por cumprir?

Foi simplesmente o melhor ano de sempre do nosso grupo. Conseguimos aumentar significativamente o volume de negócios das nossas marcas, quer a nível nacional quer a nível internacional, e mantermos uma posição de liderança destacada do mercado nacional. Creio que os principais objetivos do ano foram cumpridos.

A que se deve o aumento em 30% da faturação e o aumento em 40% no número de trabalhadores?

O aumento da faturação e do número de colaboradores é o reflexo do aumento do número de unidades, com novos empreendedores a entrarem na nossa rede franchising, e também pelo aumento da faturação média conseguida nas unidades das nossas redes. Estes factos são consequência do trabalho da marca e dos franchisados.

Qual é o panorama do setor onde se insere o Grupo Concept?

O setor da estética continua a ser marcado pela predominância dos operadores individuais e não profissionalizados. Mas cada vez mais os clientes procuram serviços profissionais e modernos, razão pela qual temos conquistado cada vez mais clientes.

Há uma grande procura dos portugueses quanto a clínicas de estética?

De nossa parte, posso dizer que durante a nossa existência apenas não crescemos durante um ano, pelo que podemos anuir sobre essa afirmação no que diz respeito às nossas redes.

Tem indicadores sobre essa procura?

Infelizmente existem números desagregados sobre o nosso setor. Porém, se considerarmos a quantidade de clínicas de estética existentes, podemos inferir que existe procura.

Quais são os objetivos para 2019?

Os nossos objetivos para 2019 passam por crescer o nosso volume de negócios em 5%, aumentar a rede em Portugal em pelo menos mais 10 unidades e abrir mais 20 unidades no mercado internacional.

Qual é o futuro do setor?

O setor continuará a ser dominado por pequenas unidades independentes e não profissionais, visto que existem poucas barreiras à abertura de unidades pouco baseadas em tecnologia. Haverá clientes para todos os tipos de serviços, mas acreditamos que os clientes estão cada vez mais exigentes e no futuro iremos crescer ainda mais.