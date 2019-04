Grupo de sábios vai estudar novas formas de financiamento das prioridades da UE

O Conselho Europeu vai destacar um grupo de sábios para determinar desafios e oportunidades de financiamento das prioridades da União Europeia (UE), no que toca à ação externa e desenvolvimento. O grupo de profissionais de “alto nível” tem de apresentar até outubro um relatório, com os pontos fortes e pontos fracos da atual arquitetura financeira para financiamento e recomendar possíveis opções para a reforma da estrutura existente.

A criação deste grupo de alto nível de sábios foi anunciada esta terça-feira pelo Conselho Europeu. O economista austríaco Thomas Wieser foi escolhido para presidir ao grupo, que será composto por oito membros independentes, sendo ele o responsável por dirigir os trabalhos de avaliação da capacidade da atual arquitetura para concretizar as prioridades da UE.

“O Grupo está incumbido, em especial, de analisar todos os instrumentos de desenvolvimento existentes geridos pela Comissão, pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), bem como de determinar a maneira de potenciar o valor acrescentado da arquitetura financeira europeia para o financiamento do desenvolvimento, tendo em conta os organismos nacionais e internacionais envolvidos”, explica fonte do Conselho Europeu.

O grupo liderado por Thomas Wieser vai ter ainda de analisar o potencial de cada instituição para reforçar a participação do setor privado e a concessão de empréstimos soberanos para o desenvolvimento europeu.

No início do ano, a Comissão Europeia publicou um estudo, intitulado “Rumo a uma Europa sustentável até 2030”, no qual salienta a importância do desenvolvimento sustentável para a UE e o interesse europeu em continuar a liderar a implementação da Agenda 2030 e os seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Entre esses objetivos estão o combate à pobreza, o fim da fome, a paz, justiça, educação de qualidade e a igualdade de género.