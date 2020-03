Grupo DPD vai descarbonizar entrega de encomendas expresso em Lisboa até 2021

O Grupo DPD, resultante da fusão entre a Chronopost e a Seur, tem por objetivo descarbonizar por completo a entrega de encomendas expresso na cidade de Lisboa até ao final de 2021, revelou hoje Olivier Establet, CEO da empresa, em conferência de imprensa realizada hoje, dia 2 de março, num hotel da capital.

O responsável do Grupo DPD em Portugal revelou este plano de sustentabilidade do grupo de entrega de encomendas expresso, mas não adiantou valores de investimento previstos.

“Não podemos deixar apenas em cima de um operador toda a responsabilidade para fazer a transição energética, é um processo que depende de todo o ecossistema, dos vários ‘stakeholders’, e que vai custar dinheiro, mas não sabemos ainda quanto. Depende do apoio de quem produz e fornece as viaturas, de quem financia as viaturas e de quem incentiva a compra dessas viaturas”, defendeu Olivier Establet.

Segundo o CEO do Grupo DPD para Portugal, “não estamos a falar de uma transição de um ano para o outro, mas sim de uma transição que vai durar anos”.

“A criação de zonas de emissões reduzidas por parte da Câmara Municipal de Lisboa vai acelerar o nosso processo de desenvolvimento na componente de sustentabilidade”, admitiu Olivier Establet.

Este responsável adiantou que a descarbonização das entregas de encomendas da DPD na cidade de Lisboa até 2021 implica também a criação de ‘micro depôts’, micro depósitos, no centro da cidade, abastecidos durante a noite, com a distribuição para depósito e até ao domicílio final (‘last mile’) a ser feita através de veículos elétricos, viaturas alternativas, ‘cargo-bikes’ ou mesmo a pé.

O Grupo DPD já tem neste momento 113 ‘micro depôts’ a funcionar em 13 dos países em que opera, mas não tem nenhum a operar em Portugal.

“Temos projetos concretos para instalar ‘micro depôts’ em Portugal. É muito possível que este ano, 2020, Lisboa venha a ter ‘micro depôts’ do Grupo DPD”, avançou Olivier Establet.

A operação da DPD em Lisboa representa um pouco menos de 10% do total da atividade do grupo em Portugal, ou seja, equivalem a cerca de 2,1 milhões de encomendas entregues, de acordo com os dados apurados no ano passado.