Grupo Emerald compra Forbes Portugal e lança Forbes África Lusófona

O Emerald Group adquiriu a licença da Forbes Portugal diretamente à revista norte-americana, passando o grupo a deter ainda os direitos da Forbes para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, e São Tomé e Príncipe, revelando uma forte aposta no mercado lusófono.

“Acreditamos no potencial da Forbes enquanto título de referência no mundo empresarial para promover a língua portuguesa. É um forte ativo socioeconómico e cultural que será, por isso, potenciado pelas novas tecnologias de informação e por um reforço na atual linha editorial do título”, aponta Raúl Bragança Neto, administrador executivo da Emerald Europe, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

A Forbes Portugal, há cinco anos no mercado nacional, vai continuar a ser bimestral, estando previstas duas edições de Forbes Life, complementadas com uma plataforma digital. Por outro lado, a Forbes Angola vai dar lugar à Forbes África Lusófona, título que, bimestralmente, trará uma nova dinâmica ao mercado dos países africanos de língua portuguesa e estará focada na informação económica local.

As edições vão partilhar uma redação comum, liderada por Nilza Rodrigues, antiga diretora executiva da Forbes Portugal. Nilza Rodrigues vai contar com o apoio de Paul Trustfull que tem uma experiência de 13 anos na revista norte americana e vai assumir a editoria internacional.

A revista muda de mãos, mas a Forbes assegura que “vai continuar a posicionar-se como uma fonte de informação independente e fortemente suportada na análise, performance, indicadores e factos quantitativos”.

O Emerald Group é uma holding de investimentos, sediada no Dubai International Financial Center que se dedica ao sector financeiro, da energia, do investimento de impacto e da inovação social.