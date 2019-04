HBO Portugal diz que falha com Guerra dos Tronos deveu-se a “problemas técnicos”

Na madrugada desta segunda-feira, quem escolheu assistir ao primeiro episódio da última temporada de Guerra dos Tronos na plataforma da HBO Portugal deparou-se com um atraso de mais de uma hora no serviço do canal que entrou nas casas dos portugueses pela mão da Vodafone Portugal, no início do ano. Ao Jornal Económico, fonte oficial da HBO Portugal confirmou “problemas técnicos” e recomendou que os clientes que tenham questões entrem em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

“Confirmamos que infelizmente tivemos problemas técnicos inesperados com a estreia do episódio 1 da temporada 8, de A Guerra dos Tronos, no nosso serviço, durante cerca de 70 minutos, esta madrugada. Lamentamos os inconvenientes causados e recomendamos que os clientes com questões entrem em contato com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do e-mail contacto@hboportugal.com e telefone 800 500 016, com horário de abertura às 10h. Continuamos a trabalhar para dar aos nossos clientes todos os episódios de A Guerra dos Tronos em simultâneo com os EUA”. Fonte oficial da HBO Portugal ao Jornal Económico

Também questionada pela forma como foi comunicada a falha no serviço da HBO Portugal aos clientes, concretamente com uma publicação no Facebook que acabou por ser apagada pelas quatro horas da madrugada desta segunda-feira, a mesma fonte não fez qualquer comentário.

Após várias semanas de fortes campanhas publicitárias por parte da HBO Portugal para que os fãs de Guerra dos Tronos escolhessem este serviço de Pay TV para ver a estreia do primeiro episódio da última temporada de a Guerra dos Tronos eis que a promessa não foi cumprida. O que a HBO tinha anunciado não foi cumprido e nenhum utilizador do serviço teve acesso ao primeiro episódio da série à hora marcada.

Enquanto à hora prevista o episódio já estava no ar no Syfy, canal disponível nos pacotes de Pay TV da Meo, Nos e Vodafone Portugal e que também detém direitos de transmissão de Guerra dos Tronos, o mesmo conteúdo no serviço da HBO Portugal não estava disponível. Apenas pelas 3h16 a HBO Portugal fez saber na sua página de Facebook que o episódio já estava disponível.

No Facebook, a empresa pediu desculpa pela demora, afirmando que estava a trabalhar para resolver a situação o mais rapidamente possível – quando a emissão nos Estados Unidos e no canal Syfy já tinha terminado. O número de utilizadores a aceder ao serviço da HBO Portugal terá sido enorme. Quando o episódio terminou no canal de televisão, o serviço ainda não estava funcionar da HBO Portugal. Na aplicação móvel, o episódio surgia com a indicação que estaria disponível “em breve”.

“O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência”, foi assim que a HBO comunicou e pediu desculpas pelo atraso. No Facebook, a empresa acabou por apagar a publicação com o comunicado, por volta das quatro da madrugada.

Tanto no Facebook como o Twitter, as reações ao atraso da HBO Portugal não foram as melhores e alguns utilizadores chegaram mesmo a criticar a forma como a empresa comunicou que tinham ocorrido problemas com a transmissão do serviço.

Surreal.

Estes tipos ainda fazem piadas.

Que trolls#HBOPortugal pic.twitter.com/laPJiyuF7T — André da Silveira (@andr2301) April 15, 2019