Hoje há “Mercados em Ação”: guerra comercial e projeções económicas em foco

Veja esta quinta-feira, às 21h00, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mais uma edição do programa “Mercados em Ação”. Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), vão abordar temas como a guerra comercial entre os EUA e a China, as projeções económicas da Comissão Europeia e a época de resultados das cotadas.

Em estúdio para comentar estes temas vai estar Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners, e iremos contar com o contributos via Skype de Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, em Londres.

No ‘Espaço Empresas’, teremos como convidado Pedro Afonso, recentemente designado CEO da Vinci Energies Portugal e que continua como CEO da Axians.

Se perdeu o último programa, onde foram analisados temas como a o fim da OPA lançada pela China Three Gorges sobre a EDP, reuniões de política monetária da Reserva Federal e do Banco de Inglaterra, pode ver aqui: