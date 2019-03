Hong Kong prevê gastar 70 mil milhões numa das maiores ilhas artificiais do mundo

Fisco esclarece que apenas são relevantes para a dispensa do PEC as entregas das primeiras declarações Modelo 22 e Informação Empresarial Simplificada (IES), dentro do prazo legal. Empresas podem usufruir desta medida apesar de a primeira prestação do PEC ter de ser paga em março e a entrega do IRC só acontecer em maio. Já quaisquer declarações de substituição não relevam para o fim do imposto.