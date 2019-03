Horta Osório no encerramento do Ouvir Portugal do CDS-PP

O presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, vai ser o maior destaque da sessão de encerramento da iniciativa do CDS-PP Ouvir Portugal, que decorre neste sábado, 30 de março, na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Leiria. O banqueiro irá fazer uma comunicação sobre as perspectivas de futuro para Portugal na abertura dos trabalhos, marcada para as 17h00.

Também no programa estão previstos três “debates improváveis”: entre o diretor da Nova SBE, Daniel Traça, e a presidente de parceria das Nações Unidas “Sanitation and Water for All”, Catarina Albuquerque; entre o cirurgião Manuel Antunes e o jornalista Sebastião Bugalho; e entre o economista Daniel Bessa e a consultora de inclusão e comunicação Marta Canário.

A iniciativa Ouvir Portugal, nascida de um convite da direção do CDS-PP aos independentes Pedro Mexia, Raquel Abecasis e Sebastião Lencastre para “recolherem as melhores ideias junto da sociedade civil” teve 20 sessões ao longo de 17 meses, resultando em “120 propostas inovadoras, prontas para serem utilizadas num programa político”.

As propostas dizem respeito a problemas como as “relações de trabalho na era das novas tecnologias”, as “estratégias para vencer o inverno demográfico ou “uma nova racionalidade para a gestão de recursos naturais”.

Todas serão entregues no sábado ao coordenador do programa eleitoral do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, que mantém essa incumbência apesar de ter abandonado a vice-presidência do partido após aceitar sem administrador da Galp Energia.