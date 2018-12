Houve mais de 17 milhões de passageiros nos aeroportos portugueses no terceiro trimestre

A movimentação de passageiros em transporte aéreo, ferroviário, fluvial cresceu no terceiro trimestre de 2018, sendo que foi no transportes aéreo que se registou o maior aumento de movimentação de passageiros. O movimento de passageiros nos aeroportos portugueses ascendeu a 17,6 milhões, traduzindo um crescimento de 4,3%, face ao crescimento de 6,9% registado no segundo trimestre, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

No transporte ferróviário, a movimentação de passageiros aumentou 3,7% em comboio e metropolitano. Já o transporte fluvial registou um crescimento de 3,3%, face ao 1% no trimestre anterior, na circulação de passageiros.

Nos portos marítimos nacionais, o número e a dimensão das embarcações entradas registaram reduções respetivamente de 2,5% e 0,4, a par da diminuição de 2,1% nas mercadorias movimentadas, tanto no embarque (-0,2%) como no desembarque (-3,3%).

O transporte ferroviário de mercadorias desacelerou para 2,5%, após um crescimento de 8,2% no segundo trimestre, e totalizou 2,7 milhões de toneladas. O transporte rodoviário de mercadorias em toneladas aumentou 0,5%, em comparação com a queda de 4,1% no trimestre precedente, evolução também verificada em termos de toneladas-quilómetros.