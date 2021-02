“Houve uma captura da Comissão Europeia pelo lóbi das farmacêuticas”, acusa Bloco de Esquerda

José Gusmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda (BE), considerou que a União Europeia foi “capturada” pelo lóbi das farmacêuticas, sendo que pagou pelas vacinas, mas não controla o processo de produção.

Em entrevista ao jornal “Público”, José Gusmão apontou que “as farmacêuticas ficam com a propriedade das vacinas e podem gerir a sua distribuição para encontrar os melhores compradores, e é a isso que estamos a assistir”. Para o bloquista “houve uma captura da Comissão Europeia pelo lóbi das farmacêuticas”.

Sobre o financiamento e controlo que a União Europeia tem das vacinas, José Gusmão sublinhou que a UE “pagou, mas não manda”. Para o bloquista, as ameaças de Bruxelas com litigância em tribunal vão ter pouco efeito, uma vez que esse processo “duraria anos e as pessoas precisam da vacina agora”. “A União Europeia encontra-se agora numa situação absolutamente ridícula”, concluiu.