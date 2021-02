Hyundai e Kia tombam na bolsa depois de conversas com Apple falharem

As fabricantes automóveis sul-coreanas, Hyundai Motor e Kia Motors, abandonaram as conversas com a Apple sobre a criação de um veículo autónomo, provocando um tombo nas respetivas ações da bolsa da Coreia do Sul, revela a “CNBC”. No início de janeiro, soube-se que a Hyundai estava em conversas iniciais com a Apple para criarem, em parceria, um carro elétrico autónomo.

Com o fim das conversas, a Hyundai afundou 6,21% na bolsa sul-coreana para 234 mil won (173,9 mil euros) e as ações da Kia caíram 14,98% para 86,3 mil won (64 mil euros). Segundo a “CNBC”, empresas afiliadas à Hyundai também apresentaram fortes quebras na bolsa. A “Reuters” adianta que a quebra da Hyundai significa a perda de três mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) do seu valor de mercado, enquanto a Kia terá perdido 5,5 mil milhões de dólares (4,57 mil milhões de euros).

“A Hyundai Motor está a receber pedidos de múltiplas empresas para cooperação no desenvolvimento conjunto de veículos elétricos autónomos mas ainda nada foi decidido, visto que as conversas ainda estão numa fase inicial”, disse a fabricante. “A Hyundai Motor não está em conversas com a Apple sobre o desenvolvimento de um veículo autónomo”, acrescentou a sul-coreana, afastando-se dos relatos iniciais, que fizeram disparar as ações em quase 20%.

A segunda maior fabricante da Coreia do Sul e afiliada da Hyundai, a Kia Motors, emitiu também um comunicado semelhante, onde sustenta que está a analisar várias perspetivas de cooperação com empresas externas sobre a produção e desenvolvimento de carros elétricos autónomos.

Desde a confirmação das conversas iniciais, as ações da Kia dispararam 61%, fazendo-se notar no mercado de ações sul-coreano. As conversas entre a Hyundai e a Apple incluíam uma parceria para o desenvolvimento de veículos elétricos autónomos até 2027 e o desenvolvimento de baterias em fábricas norte-americanas, sendo esta ação operada pela Hyundai ou pela Kia.