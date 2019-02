Impresa impugna decisão do fisco que lhe atribui mais-valias de 2,2 milhões com venda de revistas

O presidente executivo da Impresa disse hoje que a empresa impugnou a decisão da Autoridade Tributária em considerar que o grupo teve uma mais-valia de 2,2 milhões de euros com a venda do portefólio de revistas.

Francisco Pedro Balsemão falava na conferência de imprensa dos resultados da dona da SIC em 2018.

“Tivemos de fazer uma provisão de 2,2 milhões [de euros]”, adiantou o executivo.

A Impresa atingiu 3,1 milhões de euros de lucro em 2018, que compara com um prejuízo de quase 21,7 milhões de euros no período homólogo do ano passado.