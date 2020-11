Inflação cabo-verdiana cai ligeiramente em outubro

Os preços em Cabo Verde recuaram 0,1% de setembro para outubro, indica o Índice de Preços no Consumidor (IPC) divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, acentuando a descida desde o início do ano.

A taxa de variação acumulada do IPC continua negativa em 2020 (janeiro a outubro), refletindo uma quebra global nos preços de – 0,6%, um valor 1,6 pontos percentuais inferior ao mesmo período de 2019, refere o INE.

Em outubro, ainda segundo o Instituto Nacional de Estatística cabo-verdiano, o IPC registou uma variação média, no acumulado dos 12 meses, de 0,9%, valor idêntico ao registado no mês anterior.

O IPC já tinha registado em junho uma variação nula (0,0%), precisamente no início do plano de desconfinamento gradual após dois meses (abril e maio) de estado de emergência para conter a pandemia de covid-19.

A evolução de setembro, igualmente nula, tal como agosto, comparou com a subida de preços de 0,4% em julho e com as quedas de 0,5% em maio e de 0,3% em janeiro, além da subida de 0,1% em fevereiro. Em março, os preços também não tinham sofrido qualquer oscilação e em abril voltaram a descer, 0,3%, segundo o histórico dos dados do INE.

O Governo cabo-verdiano inscreveu para este ano, no Orçamento do Estado aprovado em dezembro, uma previsão para a inflação acumulada (janeiro a dezembro) de 1,2%. Contudo, devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19, a proposta de Orçamento Retificativo, que entrou em vigor em agosto, reduziu a previsão da taxa de inflação esperada para este ano para 1,0%.

Os preços em Cabo Verde aumentaram 1,9% em 2019, segundo dados divulgados em janeiro pelo INE, dentro do intervalo definido pelo Governo.