Interessados na participação do Carlyle na Logoplaste submetem ofertas finais ainda este mês

O Carlyle Group já selecionou as empresas de private equity melhor posicionadas para vender a participação maioritária que detém na Logoplaste, num negócio que avalia a empresa em 1,4 mil milhões de euros, noticia a Reuters.

Na corrida à participação de 60% que o Carlyle tem na fabricante portuguesa de plásticos e colocou à venda no ano passado estão a BC Partners e a Apax, bem como o Ontario Teachers’ Pension Plan e o Stonepeak Infrastructure Partners. As propostas finais deverão ser entregues até ao final do mês, segundo a agência noticiosa.

A Carlyle adquiriu em 2016 uma participação de 60% na Logoplaste numa avaliação de 660 milhões de euros, ficando o restante nas mãos de Filipe de Botton e Alexandre Relvas.

Em outubro do ano passado, o fundo Carlyle Europe Partners IV (CEP IV) começou a preparar a documentação de venda que será disponibilizada a investidores, estando os assessores financeiros Goldman Sachs e Barclays Bank estão em vias de abrir o concurso, o que implica disponibilizar o acesso ao data room aos potenciais investidores, com vista à entrega das propostas não vinculativas.

A Logoplaste foi fundada em 1976, tendo clientes como o grupo Kraft Heinz, a produtora de álcool Diageo Plc ou a fabricante de cosméticos L’Oreal, detendo mais de 60 unidades industriais em 16 países.