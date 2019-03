Investidores já podem criar empresas em Angola através da Internet

O Guichê Único da Empresa (GUE), serviço público foi lançado nesta quarta-feira em Luanda, foi criado para facilitar o processo de constituição, alteração ou extinção e outros assuntos ligados às empresas.

O Guiché coloca num único espaço o principal serviço público de constituição de empresas, GUE e a AIPEX, permitindo ao investidor abrir empresas, registar-se e aceder aos benefícios fiscais e outros incentivos decorrentes da Lei do Investimento Privado, de acordo com as declarações oficiais.

O atendimento é feito exclusivamente por marcações via telefone, WhatsApp ou email, uma medida que resulta em ganhos de tempo para os utentes. O GUE Online vai garantir ao investidor o máximo de conforto, permitindo-lhe constituir empresas sem ter que deslocar-se às instalações do Guiché como acontecia até aqui, podendo praticar todos os atos no site.

Os pagamentos são feitos também por via eletrónica, Multicaixa ou Internet Banking, segundo foi explicado no lançamento dos dois serviços, criados no seguimento da estratégia da melhoria do ambiente de negócios para atrair o investimento.