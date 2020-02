Itscredit desenvolve app para objetivos financeiros de curto prazo

A fintech portuguesa Itscredit apresentou em Berlim, na Finovate Europe – a maior feira mundial de tecnologia financeira, uma app inovadora que tem como propósito apoiar os clientes dos bancos a gerir as suas poupanças e empréstimos para atingir objetivos financeiros de curto prazo, “como trocar de carro, ir de férias ou renovar a casa”.

Denominada Genie Advisor, a aplicação combina informações sobre a disponibilidade financeira mensal e a taxa de esforço dos clientes dos bancos (obtida através de uma análise que combina dados financeiros pessoais, a diretiva europeia PSD2 e informações de outros bancos) com os seus perfis, objetivos e atitudes/comportamentos financeiros recentes, refere a fintech.

Com base nestes pressupostos, a app apresenta uma previsão da situação financeira do utilizador que, por sua vez, vai permitir a sugestão automática da melhor abordagem disponível no mercado, no que respeita a opções de poupança e recurso a financiamento/empréstimos.

“Com base nas últimas tendências do mercado, no feedback de clientes e na nossa estratégia de inovação, desenvolvemos o Genie Advisor, uma ferramenta capaz de gerir a vida financeira dos clientes dos bancos, ajudando-os a atingir os seus objetivos de curto prazo. Para os bancos e instituições financeiras, esta inovação proporciona ganhos consideráveis ao nível da eficiência, conduzindo a um aumento do volume de empréstimos”, considera João Lima Pinto, CEO da Itscredit, citado em comunicado da empresa.

Caso o cliente do banco opte por recorrer a um empréstimo, o Genie Advisor simplifica todo o processo burocrático da operação, permitindo carregar documentos online, aceitar e confirmar as condições de cada crédito com um simples clique. Nesta fase, a assinatura dos respetivos de crédito ficará apenas pendente da receção de um SMS com um código para autorizar a operação.

A decorrer em Berlim, a Finovate Europe é a edição europeia de um evento centrado na tecnologia orientada para o setor financeiro que, anualmente, se desdobra em cinco edições a realizar na América, Europa e Ásia, captando a atenção da nata da indústria financeira à escala global para conhecer as mais recentes soluções propostas pelas mais inovadores fintech a nível mundial.

Lançada em 2018, como spin-off da tecnológica ITSector, a Itscredit é especialista no desenvolvimento de software destinado ao acompanhamento de todas as fases do crédito bancário. Com sede no Porto, apresenta forte vocação para operar nos mercados externos, tendo já implementado projetos em instituições bancárias de renome, em clientes europeus.