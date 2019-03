Já fez o autodiagnóstico da maturidade digital da sua indústria?

A maturidade digital de uma empresa já pode ser quantificada, permitindo aferir o nível de atualização empresarial nesta matéria, mas também a eventual falta de adequação nas seis dimensões aplicadas a este tipo de diagnóstico. Trata-se da mais recente iniciativa do IAPMEI– Agência para a Competitividade e Inovação, num projeto piloto que está acessível online a todas as empresas industriais que pretendam saber em que nível de desenvolvimento digital se encontram.

É por isso que o IAPMEI já colocou no seu site a “SHIFT to 4.0”, uma “ferramenta de autodiagnóstico que, de uma forma simples e automática, permite às empresas, de qualquer setor, dimensão ou localização, avaliar o seu estado de maturidade digital”, refere a agência. Para isso, “basta preencher um inquérito, obtendo no final um documento de reflexão, com linhas orientadoras para melhorar o caminho a seguir rumo à Indústria 4.0”, adianta o IAPMEI.

A avaliação “SHIFT to 4.0” é suportada na análise de seis dimensões da indústria 4.0, que constituem a essência da i4.0. A partir dos diferentes temas de cada dimensão é possível posicionar a empresa num dos seis estados de maturidade i4.0.

“A partir desta base podem ser identificadas oportunidades, boas práticas, ferramentas, medidas e ações que possam apoiar os processos de reflexão estratégica das empresas, em particular das PME, no seu percurso de transformação digital e reforço de competências nesta área”, refere o IAPMEI.

Desenvolvida pelo ISQ e promovida pelo IAPMEI, a conceção da “SHIFT to 4.0” teve por base o inquérito criado pelo IW Consult da Cologne Institute for Economic Research e pela FIR da RWTH da Universidade de Aachen, tendo sido adaptado à realidade portuguesa pelo ISQ em colaboração com Cristina Barros, na qualidade de Co-coordenadora Técnica do EIXO 3 do Programa INCODE 2030.

Até ao fim de maio de 2019, a iniciativa piloto “SHIFT to 4.0”, à qual se associaram diversas entidades do Sistema Científico e Tecnológico, possibilitam que um conjunto de empresas beneficiem da realização de um exercício de avaliação de maturidade i4.0 com o seu apoio e disponham de informação complementar, não explorada no exercício de autodiagnóstico.

Para consultar toda a informação sobre a ferramenta “SHIFT to 4.0” e aceder ao inquérito sobre a maturidade digital de cada empresa, basta aceder ao link.