Jair Bolsonaro mantém elogios à hidroxicloroquina. Eficácia do medicamento continua por comprovar

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a elogiar esta quarta-feira, 15 de julho, os benefícios do hidroxicloroquina no combate à covid-19, depois de ter revelado que estava infetado com o coronavírus, segundo a Reuters.

“Fui medicado desde o início com hidroxicloroquina, com recomendação médica. Senti-me melhor no dia seguinte ”, assegurou Jair Bolsonaro num vídeo publicado nas redes sociais. “Seja coincidência ou não, funcionou comigo”, sublinhou o presidente brasileiro.

Desde que contraiu o vírus, Jair Bolsonaro também já referiu que o medicamento, “na fase inicial da doença” tem uma “taxa de sucesso de 100%”, apesar de não existirem dados científicos que comprovem a eficácia do medicamento, segundo a Folha de São Paulo.

Jair Bolsonaro referiu, quando anunciou o resultado do teste a 7 de julho, que ” continua com boa saúde e que retomaria o horário normal de trabalho depois de ter um teste negativo”, de acordo com a Reuters.

Durante a fase da pandemia, o presidente do Brasil afastou especialistas que estavam envolvidos no tratamento da pandemia no Brasil e devido à posição de Jair Bolsonaro quanto à hidroxicloroquina em dois meses o ministério da saúde brasileiro conheceu dois rostos diferentes, o de Luiz Henrique Mandeta, que permaneceu até abril e o Nelson Teich que ocupou o cargo até maio. Atualmente a saúde no Brasil tem sido comandada pelo ministro interino, Eduardo Pazoeiro.

O presidente brasileiro, a par com Donald Trump, tem ganho destaque na comunicação social pelos comentários relativos à covid-19, mas também pelo apoio à hidroxicloroquina. Jair Bolsonaro já classificou a pandemia como sendo apenas “uma pequena gripe” e acreditava que o seu “historial atlético” iria protegê-lo de desenvolver sintomas graves da doença.