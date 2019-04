Japonesa Rakuten prevê ganhar 990 milhões de dólares com a Lyft

A japonesa Rakuten disse esta segunda-feira, 1 de abril, que espera ganhar 989,74 milhões de dólares (880,69 milhões de euros) com o seu investimento na plataforma Lyft.

A Rakuten tornou-se o maior acionista, com 13% à frente do IPO. As ações da Lyft fecharam com um aumento de 9%, que valorizou as ações até 78,29 dólares (69.67 euros). Na estreia em Bolsa, a capitalização da empresa rondou os 22,2 mil milhões de dólares (19,79 mil milhões de euros).

As ações da empresa japonesa caíram 3% ao intervalo do meio-dia de esta segunda-feira, 1 de abril, com um desempenho abaixo do mercado. Ainda assim, as ações já subiram 38% desde o início do presente ano, devido às expectativas dos investidores em relação aos retornos dos investimentos em tecnologia.

Segundo a agência Reuters, as apostas dos novos investidores em tecnologia incluem a plataforma Careem, recém-adquirida pela Uber por 3,1 mil milhões (2,76 mil milhões de euros), e a plataforma de imagens Pinterest, que pediu um IPO.