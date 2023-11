Depois de tantas polémicas nas quais viu o seu nome envolvido, o ministro das Infraestruturas abdicou do cargo.

13 Novembro 2023, 16h32

João Galamba acaba de comunicar que renuncia ao cargo de ministro das Infraestruturas.

Num longo comunicado enviado aos orgãos de comunicação social, revela que apresentou o pedido de demissão “após profunda reflexão pessoal e familiar, e por considerar que na minha qualidade de pai e de marido esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito”.

Galamba disse que apresentou a demissão apesar “de entender que não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha para o exercício das minhas funções”.

“Enquanto Secretário de Estado da Energia, empenhei-me, em total consonância, com as prioridades da União Europeia e do Programa do Governo, na transição energética que sempre considerei e publicamente defendi, um desafio que abria ao país oportunidades únicas de desenvolvimento tecnológico, industrial e maior independência”, destacou.

Já enquanto, Ministro das Infraestruturas, João Galamba assegurou que empenhou-se “no desenvolvimento das vantagens competitivas de que o País dispõe ao nível da digitalização, descarbonização e industrialização dos seus portos comerciais”.

“Em particular na cadeia de valor do eólico offshore, e também ao nível da amarração e interligação de cabos submarinos e criação de condições para que Portugal fosse um hub competitivo de conetividade, armazenamento e processamento de dados.”, vincou.

O governante disse que ao longo do tempo em que liderou o ministério sempre procurou “soluções para que todos os projetos de investimento no País referentes às minhas áreas de atuação lograssem concretização e trouxessem o desenvolvimento económico que

os portugueses anseiam e merecem”.

“Destaco que me refiro a todos os projetos de investimento inseridos na minha área de atuação enquanto governante porquanto essa corresponde à governação legítima num Estado Democrático, trabalhando a bem de todos os projetos e respondendo à necessidade de a todos eles se assegurarem condições de concretização. Repito: de a todos eles se assegurarem condições de concretização”, frisou.

Recorde-se que na passada sexta-feira, durante a audição no Parlamento a propósito do OE2024, o ministro das Infraestruturas garantiu que não ia apresentar a demissão. “Se me pergunta se eu tenciono apresentar a minha demissão? Não, não tenciono senhor deputado”, afirmou o ministro, em resposta ao deputado do PSD Paulo Moniz.