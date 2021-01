João Gonçalves Pereira pede eleições no CDS para que haja “clarificação dentro do partido”

O deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, apontou ao Jornal Económico (JE), esta quinta-feira que seria importante marcar um conselho nacional para que pudesse existir “clarificação dentro do partido”.

“A prioridade neste momento é um conselho nacional e esse conselho nacional possa marcar congresso para que esse congresso produza uma clarificação dentro do partido”, referiu ao JE João Gonçalves Pereira.

Sobre a saída do vice-presidente, João Gonçalves Pereira disse que não são “novidade”. “Na medida em que Filipe Lobo d’Avila vem de alguma forma confirmar aquilo que eu venho já a dizer à bastante tempo”. “Noto é diariamente mais dirigentes, mais militantes a dizerem aquilo que eu há uns meses disse. Portanto, o problema que existe atualmente é um profundo estado de degradação do próprio partido que me preocupa, de que é preciso rapidamente virar a página”, completou.

“Virar a página significa um conselho nacional e um congresso que possa trazer uma nova liderança. Agora, é o tempo de primeiro se marcar um conselho nacional, se marcar um congresso e depois haverá o tempo de apresentação das candidaturas”, enalteceu o centrista.

Sobre a possibilidade de João Gonçalves Pereira avançar com uma candidatura, o deputado do CDS-PP defende que só o faria na ausência de outras candidaturas. “Tenho sido um grande crítico desta direção. Se chegarmos ao dia do congresso e não houver mais ninguém como é evidente não virarei a cara, mas eu acho que vão aparecer outros rostos, outras vontades”, sublinhou.

Quanto à hipótese de o partido ficar fragilizado nas eleições autárquicas, João Gonçalves Pereira disse que não acredita que isso aconteça. “Não vejo como pode prejudicar o partido nas autárquicas, até o presidente do partido tem dito que estamos longe das autárquicas, significa que qualquer alteração no partido não produzirá nenhum dano nas autárquicas, muito pelo contrário”, afirmou.

A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos está abalada após a saída do vice-presidente, Filipe Lobo d’Avila. As críticas de Adolfo Mesquita Nunes à direção do CDS-PP também contribuem para que a posição de Francisco Rodrigues dos Santos esteja instável. O antigo dirigente já pediu eleições antecipadas no partido.