Joaquim Miranda Sarmento eleito presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD

O Partido Social Democrata (PSD) anunciou esta quinta-feira que Joaquim Miranda Sarmento será o novo presidente do Conselho Estratégico Nacional do partido. O coordenador do programa económico do PSD sucede, assim, a David Justino, de acordo com a decisão aprovação na primeira reunião da nova Comissão Política Nacional do PSD.

“Tenho especial prazer em anunciar que será Joaquim Sarmento. Tive oportunidade de presidir a este órgão nos dois primeiros anos e foi uma tarefa de pioneiro, porque tivemos de desbravar terreno que desconhecíamos. Houve muita coisa que se conseguiu fazer e muita que ficou por fazer”, disse o vice-presidente do PSD, David Justino, em conferência de imprensa divulgada nas redes sociais do partido.

David Justino acredita que o novo presidente permitirá melhorar o envolvimento do PSD e da sociedade civil – para que possa ser mais efetivo e produzir propostas de políticas públicas em vários domínios – e mobilizar militantes, simpatizantes e outros potenciais colaboradores do partido liderado por Rui Rio.

No mesmo encontro foi ainda aprovada a recondução do professor académico Tiago Moreira de Sá, que leciona Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, enquanto presidente da Comissão de Relações Internacionais.

Em jeito de ponto de partida da estratégia para as eleições autárquicas de 2021, o PSD deu ainda ‘luz verde’ à realização de um grande Encontro Nacional de Autarcas que se irá realizar “nos próximos dois ou três meses”. Segundo o vice-presidente do PSD, todos eleitos por listas do partido (sejam militantes ou independentes) serão convidados. Os sociais-democratas vão “identificar um conjunto de temáticas que possam servir de trampolim para a elaboração de programas locais”, explicou ainda o mesmo dirigente, sem detalhar a data concreta e o local do evento.