Jornal espanhol “El Mundo” considera Portugal como um dos melhores países para viver na reforma

O jornal espanhol “El Mundo” elegeu Portugal como um dos destinos para se viver na reforma. A justificação? Primeiro, a distância e a “facilidade” cultural. “Se não procura uma mudança de vida demasiado profunda mas quer aproveitar a reforma noutro país, Portugal é a melhor opção”, lê-se, sublinhando-se as semelhanças da língua ou o a facilidade de chegar junto dos entes queridos quando “bater a saudade”.

Mas não é só isso: o custo de vida em Portugal é “muito mais barato do que em Espanha”, o clima é “parecido”, a “dieta é saudável” e “o povo é hospitaleiro, sobretudo com os espanhóis”. Lisboa, Porto e Braga são as cidades de eleição.

A Tailândia, Peru, Costa Rica e Panamá também integram na lista como destinos mais longínquos para os reformados aproveitarem a vida.