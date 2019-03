Jornal Expresso: João Vieira Pereira é o novo diretor. David Dinis na direção

A nova direção do jornal Expresso já foi escolhida pela administração do grupo Impresa na manhã desta quinta-feira, sendo João Vieira Pereira o novo diretor, apurou o Jornal Económico. A nova direção é apresentada durante a tarde ao conselho de redação do semanário.

David Dinis, ex-diretor do Observador, da TSF e Público entra no jornal e passa a diretor-adjunto. Os jornalistas Paula Santos, até agora editora-executiva, Martim Silva, antes diretor-executivo, Miguel Cadete, até aqui diretor-adjunto, e Marco Grieco, diretor de arte são os restantes elementos da direção do Expresso.

João Vieira Pereira está no Expresso desde 2006, tendo sido diretor-adjunto de Pedro Santos Guerreiro – que agora vai substituir – com a responsabilidade pela área de economia. Antes passou pelo Jornal de Negócios e pelo extinto Semanário Económico”, onde foi também diretor.

Na última semana, a direção do Expresso era assegurada por Ricardo Costa, diretor de informação do grupo Impresa que ocupou interinamente o lugar deixado vago por Pedro Santos Guerreiro.

Pedro Santos Guerreiro saiu da direção do semanário há uma semana, uma decisão que terá sido tomada após uma situação com o editor de política Vitor Matos. Vitor Matos apresentara demissão depois de a newsletter da manhã do Expresso, que se esquecera de a escrever, ter sido publicada com assinatura do jornalista sem a sua autorização e por decisão de Pedro Santos Guerreiro.