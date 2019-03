JP Morgan prepara saída de 300 empregados do Reino Unido por causa do Brexit

O banco norte-americano está a planear mudar 300 empregado do Reino Unido caso o Brexit acabe num não-acordo. A JP Morgan começou a oferecer aos seus funcionários bancários novos contratos que incluem uma cláusula de mobilidade, caso a hipótese de saída sem acordo aconteça.

De acordo com a ‘Bloomberg’, o banco está a pressionar funcionários para que autorizem a mudança para um dos centros bancários na União Europeia. A pensar no pior cenário possível, a entidade está a montar uma rede de escritórios em Frankfurt, Paris e no Luxemburgo.

A JP Morgan está a preparar o plano de contingência para o Brexit, e isso inclui os funcionários que trabalham nas áreas de venda e de risco. Segundo fontes da empresa, os trabalhadores têm sido notificados com novos contratos que exigem que estes sejam transferidos para outros países da União Europeia.

Ainda assim, esta notícia não apanhou os funcionários desprevenidos, uma vez que a JP Morgan os avisou há umas semanas, segundo o jornal ‘Expansión’. No final de fevereiro, o banco norte-americano anunciou que iria abrir uma base temporária na capital francesa, com capacidade para 200 funcionários.